Марина Шамба и Алла Отырба впервые дали концерт за пределами Абхазии

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Впервые Народные артистки Абхазии Марина Шамба и Алла Отырба провели совместный концерт за пределами Абхазии, об этом они рассказали корреспонденту Sputnik в пятницу 2 ноября.

"Такие концерты в Абхазии у нас уже были, но за ее пределами, впервые. Мы словно попали к друзьям, которые нас очень ждали. Обстановка была поистине музыкальной и нам выделили много времени для репетиции, что было очень важно, особенно, по части органа, так как он отличается от нашего пицундского. Нам даже дали время репетировать по ночам, чем мы и воспользовались", — рассказала Алла Отырба.

Она добавила, что зарубежные зрители и музыканты высоко оценили программу и концерт прошел хорошо.

Абхазская органистка Марина Шамба назвала трогательным тот факт, что концерт состоялся не просто в филармонии, а в стенах консерватории, зал которой был полон.

"Атмосфера царила теплая. После концерта к нам подходили люди, благодарили и радовались, что мы приехали к ним из Абхазии. Для дальнейшего поддержания культурных связей приглашали приехать снова", — поделилась впечатлениями Шамба.

Совместный концерт музыкантов из Абхазии прошел в двух отделениях. Они представили зрителям по десять произведений на органе и фортепиано, среди которых были композиции Жака Дюфли, Франсуа Дандрие, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Иогана Баха, Нодара Чанба и абхазские классические произведения.