"Росатом" запустил реактор первой российской плавучей АЭС

Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов" — это головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности. Энергоблок построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. "Росатом" благополучно запустил реактор первого отечественного плавучего атомного энергоблока, сообщил РИА Новости представитель отрасли.

"Физический пуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" состоялся в пятницу. Реакторная установка в 17:58 по московскому времени достигла минимально контролируемого уровня мощности", — рассказал собеседник агентства.

"Академик Ломоносов"

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Энергоблок подходит для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его главная задача — обеспечить энергией труднодоступные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море. Ввести энергоблок в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

"Академик Ломоносов" укомплектован двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, чего хватит для поддержания нормальной жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не угрожают окружающей среде.