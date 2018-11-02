"Росатом" запустил реактор первой российской плавучей АЭС

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. "Росатом" благополучно запустил реактор первого отечественного плавучего атомного энергоблока, сообщил РИА Новости представитель отрасли.
"Физический пуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" состоялся в пятницу. Реакторная установка в 17:58 по московскому времени достигла минимально контролируемого уровня мощности", — рассказал собеседник агентства.
"Академик Ломоносов"
"Академик Ломоносов" укомплектован двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, чего хватит для поддержания нормальной жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не угрожают окружающей среде.