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Автомобиль скорой медицинской помощи.

Опубликовано видео с места столкновения поезда с КамАЗом в Краснодарском крае

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ранее сообщалось, что в субботу в 04:11 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Водитель КамАЗа, который столкнулся на железнодорожном переезде на Кубани с поездом Минск-Адлер, проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП с участием поезда
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

"По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования. Водитель КамАЗа, машинист и помощник машиниста поезда госпитализированы в медицинское учреждение. Транспорт получил значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы", — сказано в сообщении ведомства.

"На момент аварии в железнодорожном транспорте, состоящем из 17 вагонов, находилось 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осмотрели пассажиров на предмет получения травм на месте. По предварительной информации, в госпитализации никто не нуждается", — рассказали в пресс-службе.

Телеканал "360" опубликовал видео с места аварии.

Теги:
ДТП, Краснодарский край, Россия


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