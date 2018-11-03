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Здание нового железнодорожного вокзала Адлер в Сочи.

Движение поездов на Кубани, после ДТП, осуществляется штатно

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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По предварительной информации, никто из пассажиров поезда в госпитализации не нуждается.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Движение поездов на перегоне Тимашевская – Ведмидовка Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги, ограниченное в результате столкновения КамАЗа и поезда, осуществляется по обоим путям в штатном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД.

"Предполагается, что поезд №301, столкнувшийся в КамаЗом, прибудет в Адлер в 14:45 с задержкой на 1 час 30 минут", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в 04:11 на железнодорожном переезд водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с поездом Минск — Адлер. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. Всем обратившимся оказана необходимая помощь.

Локомотивная бригада и водитель Камаза госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги:
ДТП, Краснодарский край, Россия


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