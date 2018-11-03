В США умер застройщик, именем которого назвали игру Super Mario

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Успешный американский застройщик Марио Сегале, в честь которого компания Nintendo назвала персонажа игры Super Mario, скончался в возрасте 84 лет в штате Вашингтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на некролог, подготовленный изданием Seattle Times.

Сегале ушел из жизни в окружении семьи 27 октября. Сообщается, что он любил охоту, рыбалку и итальянскую кухню. Но главным его увлечением был строительный бизнес.

Компания Nintendo арендовала у Сегале склад в 1970-х годах. Тогда же создатели игры решили назвать главного персонажа в его честь.

"Он был вдохновителем персонажа Super Mario Nintendo, с тех пор как они были арендаторами в его бизнес-парке в 1970-х", — сказано в некрологе.

Сегале всегда прятался от славы, связанной с культовой игрой. Он хотел быть известен за то, чего он достиг в бизнесе.

Сегодня Super Mario — самая продаваемая франшиза видеоигры всех времен, отмечает блог Kotaku, специализирующийся на компьютерных играх. Более того, это еще и одна из самых больших серий за историю индустрии компьютерных видеоигр. Главным героем в игре является американский водопроводчик итальянского происхождения Марио.