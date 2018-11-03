Группа Spice Girls в понедельник объявит о воссоединении

С 2001 года девушки несколько раз воссоединялись на короткие промежутки времени для проведения отдельных выступлений и туров.

СУХУМ, 3 ноя —Sputnik. Британская поп-группа Spice Girls в понедельник объявит о своем воссоединении и о предстоящем турне по Великобритании, которое запланировано на лето 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sun.

По данным газеты, участницы группы записали видео-обращение, которое будет ретранслировано по всему миру в ночь с воскресенья на понедельник. В следующую субботу участницы группы Spice Girls дадут эксклюзивное интервью телеведущему Джонатану Россу во время его шоу, которое будет транслироваться на британском телеканале ITV.

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался.С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.