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Шоколад

Ученые назвали замедляющие старение продукты

© Fotolia / M.studio
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Обноруженное учеными сочетание элементов может предотвращать окислительный процесс в организме, а значит замедлять старение.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения, заявили ученые из Германии, сообщает РИА Новости.

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Было установлено, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки. Данное вещество повреждает собственные биомолекулы тела человека, например, липиды или протеины.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид, а вместе с цинком создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы.

Данные ферменты защищают организм от процессов деградации, которые вызваны окислением, а также оказывают антиоксидантное действие.



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