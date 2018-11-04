Ученые назвали замедляющие старение продукты

Обноруженное учеными сочетание элементов может предотвращать окислительный процесс в организме, а значит замедлять старение.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения, заявили ученые из Германии, сообщает РИА Новости. CC0 Мечта миллионов: ученые нашли способ сжигания жира во сне

Было установлено, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки. Данное вещество повреждает собственные биомолекулы тела человека, например, липиды или протеины.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид, а вместе с цинком создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы.

Данные ферменты защищают организм от процессов деградации, которые вызваны окислением, а также оказывают антиоксидантное действие.