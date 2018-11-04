Бурятия и Забайкалье переданы из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ

Правительству России поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом президента.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, сообщает РИА Новости.



"Внести в перечень федеральных округов… следующие изменения… абзац 15 изложить в следующей редакции: "Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ", — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме этого, Путин своим указом поручил руководителю администрации президента России утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей главы РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Указ вступает в силу со дня его подписания.