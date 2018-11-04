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Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил Путина с Днем народного единства России

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, сообщает пресс-служба главы республики.

Хаджимба отметил, что День народного единства символизирует беззаветную любовь к родине, знаменует сплоченность и единение народа разных национальностей, укрепление культурных и нравственных ценностей.

В поздравлении подчеркивается, что в День народного единства дань уважения отдают героическому подвигу и патриотизму ополченцев, которые отстояли свободу и независимость Родины, и именно высокая гражданская ответственность стала основой для объединения и укрепления Российского государства.

"Хотел бы выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, искреннюю благодарность от всех жителей Абхазии за Ваш неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие страны, повышение уровня благосостояния наших граждан", — говорится в официальном сообщении.

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.



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