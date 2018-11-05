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Илон Маск

Маск проехал по скоростному туннелю под Лос-Анджелесом и показал видео

© AFP 2018 / DAVID MCNEW
Новости
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Подземный скоростной туннель под Лос-Анджелесом планируют открыть 10 декабря.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Американский предприниматель и миллиардер, глава космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео из первого скоростного подземного туннеля под Лос-Анджелесом, пишет портал "360".

"Проехал через весь туннель под Лос-Анджелесом, (который строится компанией — ред.) The Boring Company. Настораживающе долго. Готовимся к вечеринке по случаю открытия 10 декабря", — написал Маск.

О строительстве было объявлено в конце июня, предположительно, им занимается The Boring Company, которую считают "амбициозным проектом" Маска.

Маск основал буровую компанию (The Boring Company также можно перевести как "скучная компания") в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.



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