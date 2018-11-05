Аляс Нанба: репатрианты не испытывают проблем с трудоустройством

Начальник социально-дотационного отдела Министерства по репатриации Абхазии Аляс Нанба в интервью Sputnik рассказал о том, как ведомство помогает репатриантам в трудоустройстве.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репатрианты не испытывают проблем с трудоустройством, сказал в интервью Sputnik Абхазия начальник социально-дотационного отдела Министерства по репатриации Абхазии Аляс Нанба.

"Все желающие получить работу обращаются к нам, и мы находим пути их трудоустроить, находим для этого возможности. За 2018 год с просьбой о трудоустройстве обратилось 15 человек из числа репатриантов", — добавил он.

По словам Аляса Нанба, количество людей, которые обращаются в министерство, сокращается, так как большая их часть уже обеспечена работой.

"Работа, которую получают репатрианты, часто не постоянная, но они все-таки находят ее", — говорит специалист. Чаще всего вернувшиеся на свою историческую родину люди находят работу на стройках, фабриках или же в сфере торговли.

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Аляс Нанба рассказал, что после того как репатрианты, желающие получить работу, обращаются в министерство, сотрудники сразу же начинают ее искать.

"У нас есть сотрудник, который может поехать на какую-то овощную базу или куда-то еще в поисках работы для репатриантов. Еще нужно заметить, что репатрианты и сами поддерживают друг друга, есть, к примеру, одна строительная фирма, в которой работают около 15 репатриантов", — отметил начальник социально-дотационного отдела Министерства по репатриации.

Он также добавил, что Министерство по репатриации привлекает репатриантов при строительных работах в домах для вернувшихся на родину.

"Мы можем говорить о среднестатистическом доходе на одну семью не менее 20 тысяч рублей. Семьи репатриантов, как правило, большие, из них могут работать по два или три человека. В свое время мы помогли одной из семей, у них сейчас есть свое собственное производство, открыли свою пекарню", — рассказал Нанба.

Аляс Нанба заметил, что есть и другие малые бизнес-проекты, которые успешно работают, по его словам, репатрианты трудолюбивы. Помимо решения проблем с трудоустройством и строительством жилья, Министерство по репатриации арендует жилье.

"Те дома, которые введены в эксплуатацию, заполнены, пока у нас нет готового жилья, поэтому приходится снимать. Но эта помощь получается двусторонней, с одной стороны — репатрианту, с другой — местному жителю, который сдает жилье", — заметил Нанба.

На сегодня Министерство по репатриации снимает жилье около 35 репатриантам, вернувшимся в Абхазию, сообщил начальник социально-дотационного отдела Министерства по репатриации.