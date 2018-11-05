Абхазские каратисты взяли серебро и бронзу в Астане

Второй чемпионат мира по каратэ кекусинкай прошел в Казахстане с 3 по 4 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Два спортсмена из Абхазии заняли призовые места на втором Чемпионате мира по каратэ кекусинкай в Астане, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

"Роберт Карапетян занял второе место, уступив первенство в финале японскому каратисту, а Лера Джалагония провела три боя и в полуфинале взяла бронзу", — добавил президент Федерации.

Абхазскую команду на чемпионате представляли шесть спортсменов, однако каратистам пришлось соревноваться в составе сборной России.

"Как и полагается по программе чемпионата, мы подали заявку за месяц до открытия. Оказалось, что представители Грузии изначально были недовольны нашим участием и выражали это организаторам чемпионата. Вначале им не удалось этого сделать, так как все же команда Абхазии входит в организации IFK (International Federation of Karate (Kyokushin) и KWU (Kyokushin World Union). Но за неделю до нашего выезда, Грузия решила пойти уже другим ходом и обратиться в международную организацию KWF (Kyokushin World Federation), к сожалению, мы не являемся ее членом. Видимо, представители организации не захотели поднимать шум на политическом уровне. В Астане нас уже поставили перед фактом, что мы будем принимать участие в составе сборной России. Российская команда нас очень тепло приняла и хорошо отнеслась, тем более мы принесли в копилку сборной призовые места. Грузинским спортсменам не удалось завоевать медали", — объяснил Читанава.

По словам президента Федерации, в планах у сборной Абхазии участие в Чемпионате Европы, который состоится в 2019 году.

"В декабре KWU проводит Чемпионат Европы среди юниоров в Болгарии. Но у нас уже не в первый раз возникают проблемы с визой, спортсменам ее попросту не выдают. Думаю, этим делом должны заняться представители МИД Абхазии. Обидно, если мы пропустим соревнования, так как мы активно к ним готовимся и даже пошили форму с символикой республики", — сказал Читанава.

Второй Чемпионат мира по каратэ кекусинкай прошел в Казахстане с 3 по 4 ноября. Всего в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.