Стала известна дата дебютного боя Мейвезера в смешанных единоборствах

Боксер Флойд Мейвезер дебютирует в ММА, свой первый поединок спортсмен проведет с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер проведет дебютный бой в смешанных единоборствах 31 декабря, сообщает RT.

© AFP 2018 / Vasily MAXIMOV Хабиб Нурмагомедов хочет провести два боя с Флойдом Мэйуэзером

Первый поединок Мейвезера в ММА пройдет под эгидой японского промоушена Rizin, а его соперником станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

В активе 41-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боксерских поединках. В августе 2017 года в поединке по правилам бокса американец техническим нокаутом победил на тот момент действующего чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов обратился к Мейвезеру с предложением провести бой. После этого американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Флойдом "должен состояться в России".