Дары не Абхазии: что продают в Иркутске под видом абхазской продукции

О том, имеют ли отношение к республике "Дары Абхазии", которые представлены на выставке в "Сибэкспоцентре", и какие товары Абхазия не выставляет за пределами страны, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Письмо от читательницы

Жительница Иркутска Елизавета обратилась с письмом в редакцию информационного агентства Sputnik Абхазия и сообщила о том, что в феврале 2018 года в иркутском выставочном центре "Сибэкспоцентр" проходила ярмарка "Дары Абхазии".

Посетив выставку, Елизавета приобрела мясо и домашнее вино "Изабелла", и осталась недовольна покупками.

"Цены заоблачные, и качеством остались недовольны, бастурма отдает химией, а обсыпка напоминает крахмал. Больше всего впечатление испортило домашнее вино "Изабелла", которое оказалось с привкусом спирта.

Продавалось в литровых пластиковых бутылках. Также там продавалась чача с выраженным химическим запахом, имитирующим виноград", — поведала она.

Иркутянка сообщила, что с 1 по 11 ноября в "Сибэкспоцентре" проходит очередная ярмарка "Дары Абхазии".

"Эта выставка с теми же лицами команды продавцов Карена Хачатуряна. Посетили ярмарку. Продают все то же самое, только алкоголя не видно, но его предлагают купить в разговоре с продавцом специй. В соседних регионах ярмарка "Дары Абхазии" прекращает свою деятельность после обращения в компетентные органы. Почему же в Иркутске мошенники продолжают обманывать народ", — недоумевает Елизавета.

Какую продукцию выставляет Абхазия

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц прокомментировал Sputnik ситуацию с ярмарками "Дары Абхазии".

"Мы проводили такие мероприятия в пяти городах — Казань, Сургут, Белгород, Тула и Воронеж, там были представлены действительно наши продукты. Мясная продукция точно не представлена в этом сегменте, я не знаю, какая мясная продукция вызвала неудовольствие, но Абхазия не представляет никакую мясную продукцию", — подчеркнул торгпред. В списке городов, где представлены "Дары Абхазии", Иркутск не значится.

На выставках Абхазия представляет джемы, компоты, варенье, но только не алкоголь, пояснил Барциц.

"Алкогольная продукция у нас не представлена, это прерогатива больших компаний. Что касается недобросовестных действий предпринимателей, то я думаю, что могут быть рецидивы в любом регионе, при этом могу сказать, что в большинстве регионов мы перекрыли им такую возможность", — подчеркнул он.

Торгпред отметил, что никакое домашнее вино из Абхазии не может быть представлено за пределами республики, поэтому доверять такому продукту на выставках нельзя.

"Любое домашнее вино не может пересечь российско-абхазскую границу, это исключено. Те, кто представляет его как абхазское вино, продает его под видом абхазского, — однозначно мошенники, их надо выявлять и разбираться с ними", — заметил он.

Торговое представительство Абхазии в России обращается к гражданам и СМИ с просьбой незамедлительно сообщать о продаже продукции под видом абхазской, чтобы можно было принять оперативные меры по отношению к мошенникам.

"У нас уже сложилась определенная форма взаимодействия с соответствующими региональными структурами, и мы знаем точки, на которые можно надавить, но нам нужна информация, так как не можем постоянно проводить мониторинг во всех субъектах России. Поэтому информирование приветствуется, как это было, например, в Хабаровске, когда наша соотечественница незамедлительно сообщила о ярмарке, мы оперативно отреагировали и закрыли в течение суток ярмарку", — рассказал Барциц.

Торгпред Абхазии в России заверил, что ситуация с выставкой в "Сибэкспоцентре" будет изучена. Руководитель "Даров Абхазии" Эльдар Шохин подтвердил, что предприятие не отправляло продукцию на выставку в Иркутск.