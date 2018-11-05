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Выставка сельскохозяйственной продукции. Архивное фото

Дары не Абхазии: что продают в Иркутске под видом абхазской продукции

© Sputnik Асмат Цвижба
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О том, имеют ли отношение к республике "Дары Абхазии", которые представлены на выставке в "Сибэкспоцентре", и какие товары Абхазия не выставляет за пределами страны, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik. 

Письмо от читательницы 

Жительница Иркутска Елизавета обратилась с письмом в редакцию информационного агентства Sputnik Абхазия и сообщила о том, что в феврале 2018 года в иркутском выставочном центре "Сибэкспоцентр" проходила ярмарка "Дары Абхазии".

Сельскохозяйственная продукция из Абхазии на выставке Региональные ярмарки в Белгороде
© Фото : Виктория Какалиа
Барциц: фальшивые "Дары Абхазии" несут убытки

Посетив выставку, Елизавета приобрела мясо и домашнее вино "Изабелла", и осталась недовольна покупками.   

"Цены заоблачные, и качеством остались недовольны, бастурма отдает химией, а обсыпка напоминает крахмал. Больше всего впечатление испортило домашнее вино "Изабелла", которое оказалось с привкусом спирта.

Продавалось в литровых пластиковых бутылках. Также там продавалась чача с выраженным химическим запахом, имитирующим виноград", — поведала она.

Иркутянка сообщила, что с 1 по 11 ноября в "Сибэкспоцентре" проходит очередная ярмарка "Дары Абхазии".

"Эта выставка с теми же лицами команды продавцов Карена Хачатуряна. Посетили ярмарку. Продают все то же самое, только алкоголя не видно, но его предлагают купить в разговоре с продавцом специй. В соседних регионах ярмарка "Дары Абхазии" прекращает свою деятельность после обращения в компетентные органы. Почему же в Иркутске мошенники продолжают обманывать народ", — недоумевает Елизавета. 

Какую продукцию выставляет Абхазия 

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц прокомментировал Sputnik ситуацию с ярмарками "Дары Абхазии".

Презентация каталога предприятий сельского хозяйства Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
В Тулу со своей аджикой: легальные "Дары Абхазии" открыли уже третью ярмарку

"Мы проводили такие мероприятия в пяти городах — Казань, Сургут, Белгород, Тула и Воронеж, там были представлены действительно наши продукты. Мясная продукция точно не представлена в этом сегменте, я не знаю, какая мясная продукция вызвала неудовольствие, но Абхазия не представляет никакую мясную продукцию", — подчеркнул торгпред. В списке городов, где представлены "Дары Абхазии", Иркутск не значится.

На выставках Абхазия представляет джемы, компоты, варенье, но только не алкоголь, пояснил Барциц. 

"Алкогольная продукция у нас не представлена, это прерогатива больших компаний. Что касается недобросовестных действий предпринимателей, то я думаю, что могут быть рецидивы в любом регионе, при этом могу сказать, что в большинстве регионов мы перекрыли им такую возможность", — подчеркнул он.

Торгпред отметил, что никакое домашнее вино из Абхазии не может быть представлено за пределами республики, поэтому доверять такому продукту на выставках нельзя.

Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Барциц: "Дары Абхазии" в России легально представляют только "Региональные ярмарки"

"Любое домашнее вино не может пересечь российско-абхазскую границу, это исключено. Те, кто представляет его как абхазское вино, продает его под видом абхазского, — однозначно мошенники, их надо выявлять и разбираться с ними", — заметил он.

Торговое представительство Абхазии в России обращается к гражданам и СМИ с просьбой незамедлительно сообщать о продаже продукции под видом абхазской, чтобы можно было принять оперативные меры по отношению к мошенникам.

"У нас уже сложилась определенная форма взаимодействия с соответствующими региональными структурами, и мы знаем точки, на которые можно надавить, но нам нужна информация, так как не можем постоянно проводить мониторинг во всех субъектах России. Поэтому информирование приветствуется, как это было, например, в Хабаровске, когда наша соотечественница незамедлительно сообщила о ярмарке, мы оперативно отреагировали и закрыли в течение суток ярмарку", — рассказал Барциц.

Торгпред Абхазии в России заверил, что ситуация с выставкой в "Сибэкспоцентре" будет изучена. Руководитель "Даров Абхазии" Эльдар Шохин подтвердил, что предприятие не отправляло продукцию на выставку в Иркутск.



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