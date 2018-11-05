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Задержанный. Архивное фото

В Киеве арестовали бывшего главу Апелляционного суда Крыма

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Новости
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Экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук взят под стражу на Украине. Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд Киева в понедельник 5 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.

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"В Голосеевском районном суде Киеве 5 ноября 2018 года состоялось рассмотрение ходатайства… об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Чернобуку В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Чернобук с декабря 2011 года работал председателем апелляционного суда Автономной Республики Крым. После возвращения Крыма в состав России в апреле 2014 года покинул полуостров. Указом президента Украины Петра Порошенко от 19 июля 2014 года был переведен на должность судьи апелляционного суда Днепропетровской области, однако в 2016 году после протеста представителей общественности был уволен за нарушение присяги.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



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