В Киеве арестовали бывшего главу Апелляционного суда Крыма

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.

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"В Голосеевском районном суде Киеве 5 ноября 2018 года состоялось рассмотрение ходатайства… об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Чернобуку В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Чернобук с декабря 2011 года работал председателем апелляционного суда Автономной Республики Крым. После возвращения Крыма в состав России в апреле 2014 года покинул полуостров. Указом президента Украины Петра Порошенко от 19 июля 2014 года был переведен на должность судьи апелляционного суда Днепропетровской области, однако в 2016 году после протеста представителей общественности был уволен за нарушение присяги.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".