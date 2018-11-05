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Шарль Бодлер

"Прощальное" письмо Бодлера продали с аукциона

© AFP 2018 / FRANCOIS GUILLOT
Новости
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Послание возлюбленной, написанное рукой знаменитого французского поэта Шарля Бодлера, было продано на торгах за 234 тысячи евро.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Письмо знаменитого французского поэта Шарля Бодлера, в котором автор "Цветов зла" сообщает о намерении покончить с собой, продано на торгах во французском Фонтенбло за 234 тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Ein Portrait von Ernest Hemingway. Archivfoto
© AP Photo. Ted S. Warren
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Прощальное послание его любовнице Жанне Дюваль было отправлено поэтом в июне 1845 года, когда Бодлеру было всего 24 года.

"Когда мадмуазель Жанна Лемер передаст вам это письмо, я буду мертв… Я убью себя, потому что я не могу больше жить, потому что усилия засыпать и просыпаться стали невыносимыми", — написал основоположник эстетики декаданса.

Бодлер действительно предпринял попытку покончить с собой, но остался жив и скончался только в 1867 году.

Предпродажная стоимость письма составляла 60-80 тысяч евро. Уникальный документ был приобретен неназванным покупателем по телефону.



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