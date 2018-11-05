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Рыбалка

Рыбный день: в Осетии прошел международный чемпионат по рыбной ловле

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Международный открытый чемпионат Абхазии и России по рыбной ловле, в котором участвовало 18 команд, прошел в Северной Осетии 4 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии заняла второе место на Международном открытом чемпионате Абхазии и России по рыбной ловле, который прошел в Северной Осетии, рассказал корреспонденту Sputnik капитан команды Альберт Бондаренко. 

Первое место заняла команда из Краснодара. Абхазским же спортсменам для золота не хватило двух рыб. 

"Мы подбирали приманки, подбирали места, словом, старались", – отметил он.

Кубки Международного открытого чемпионато Абхазии и России по рыбной ловле в Северной Осетии. 4 ноября 2018
© Фото : Альбер Бондаренко
Кубки Международного открытого чемпионато Абхазии и России по рыбной ловле в Северной Осетии. 4 ноября 2018

Команда из Абхазии состояла из трех человек – Альберта Бондаренко, Анри Сангулия и Астамура Сангулия. По словам капитана команды, на чемпионате особо отличился начинающий рыбак Астамур Сангулия, который обошел многих именитых спортсменов, занял в личном зачете пятую строчку и тем самым принес серебро своей команде. 

"Мы очень довольны результатом. На этом чемпионате выступало восемь чемпионов мира, 15 чемпионов Европы, то есть люди с огромным опытом. И, конечно, мы довольны результатом. Соревноваться с такими людьми очень приятно, очень полезно. Они видели весь мир, мы же – только наши кавказские реки", – добавил Бондаренко. 

Международный открытый чемпионат Абхазии и России по рыбной ловле, в котором участвовали 18 команд, прошел в Северной Осетии 4 ноября. Соревнования проходили в два этапа. Первый этап состоялся в марте 2018 года на реке Бзыбь в Абхазии. Второй этап – на реке Урсдон.

Согласно правилам, игры проходят в четыре тура по 45 минут. В воду запускается рыба, которую спортсмены должны заманить на крючок. После поимки и фиксирования добычи судьей, спортсмены должны выпустить рыбу обратно в воду. На играх используют безбородые крючки, которые не травмируют рыбу.

Теги:
чемпионаты, рыбная ловля, Россия, Абхазия


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