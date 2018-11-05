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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10

Запуск ракеты "Союз-ФГ" наметили на 16 ноября

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
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Первый старт к МКС после аварии, случившейся 11 октября, состоится 16 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Расчеты, готовящие к запуску 16 ноября ракету "Союз-ФГ" на Байконуре, работают, несмотря на праздничные и выходные дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© Sputnik / Алексей Филиппов
Авария произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур

"Союз-ФГ" выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10". Это будет первый старт к МКС после аварии 11 октября. "Да, работы выполняются и в праздники", — сказал представитель "Роскосмоса".

Ранее аварийная комиссия установила, что несрабатывание одного из датчиков привело к аварии при запуске ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблtм "Союз МС-10" 11 октября. Комиссия поручила разобрать и перепроверить собранные на Байконуре и космодроме Куру две ракеты семейства "Союз".

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что, несмотря на отсутствие повреждений датчиков боковых блоков уже собранной ракеты, их решили заменить на четыре новых, специально доставленных с завода.



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