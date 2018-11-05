20:28 05 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Кадр из фильма Робот

В Индии сняли техно-боевик о нападении смартфонов на людей

© Фото : Dharma Productions, 2018
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Студия Dharma Productions опубликовала трейлер второй части боевика «Робот», в котором смартфоны нападают на людей и превращаются в роботов‐убийц.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Индийская студия Dharma Productions опубликовала трейлер второй части техно-боевика "Робот", сообщает портал "360".

Концепт складного смартфона от Samsung
© Фото: nieuwemobiel
Первый складной смартфон от Samsung могут презентовать уже 7 ноября

По сюжету нового фильма андроид Чатти должен будет спасти индийцев от суперзлодея, который умеет подчинять смартфоны и строить из них гигантские боевые машины.

Создатели фильма показали, что происходит, когда технология, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, превращается в нашего врага. Жители города потрясены и сбиты с толку, когда их телефоны начинают внезапно исчезать. Робот, роль которого исполняет суперзвезда индийского кино Шиваджи Рао Гаеквада, не меньше шокирован событиями в городе. Однако даже в самый опасный момент он не забывает, что у настоящего супергероя должна быть девушка.

Мобильные телефоны здесь не только взлетают, но и собираются в фигуры огромных птиц.

Телефон Samsung под напором воды
© Фото : РИА Новости / Евгений Козловский
Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны

Злой силой мобильных телефонов является Акшай Кумар. Он называет убийцей каждого владельца телефонов. Сам он, естественно, состоит из смартфонов.

Но ключевым моментом трейлера и, очевидно, фильма стала встреча Кумара с андроидом Читти, который встал на защиту человечества. Битва проходит на футбольном поле в то время, как армия Кумара готовится сразиться с роботами.

Режиссером фильма стал один из самых дорогих режиссеров Индии Шанкар Шанмугам. Премьера фильма в Индии намечена на 29 ноября.

Первая часть фильма «Робот» остается одной из самых дорогих картин в истории индийского кинематографа, бюджет которой составил 260 миллионов долларов.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

  • Национальная армия Молдовы
    Молдавская стратегия

    Sputnik рассказывает о новой "Военной стратеги" Молдовы: что это за документ и кого будут привлекать в ряды армии страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Осень в Абхазии
Золотые пейзажи и яркий урожай: осень в Абхазии
Синхронный танец отца и дочек-близняшек
В ритме: зажигательное видео танца отца и дочек
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

Sputnikabkhazia