В Индии сняли техно-боевик о нападении смартфонов на людей

Студия Dharma Productions опубликовала трейлер второй части боевика «Робот», в котором смартфоны нападают на людей и превращаются в роботов‐убийц.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Индийская студия Dharma Productions опубликовала трейлер второй части техно-боевика "Робот", сообщает портал "360". © Фото: nieuwemobiel Первый складной смартфон от Samsung могут презентовать уже 7 ноября

По сюжету нового фильма андроид Чатти должен будет спасти индийцев от суперзлодея, который умеет подчинять смартфоны и строить из них гигантские боевые машины.

Создатели фильма показали, что происходит, когда технология, ставшая неотъемлемой частью нашей жизни, превращается в нашего врага. Жители города потрясены и сбиты с толку, когда их телефоны начинают внезапно исчезать. Робот, роль которого исполняет суперзвезда индийского кино Шиваджи Рао Гаеквада, не меньше шокирован событиями в городе. Однако даже в самый опасный момент он не забывает, что у настоящего супергероя должна быть девушка.

Мобильные телефоны здесь не только взлетают, но и собираются в фигуры огромных птиц.

© Фото : РИА Новости / Евгений Козловский Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны

Злой силой мобильных телефонов является Акшай Кумар. Он называет убийцей каждого владельца телефонов. Сам он, естественно, состоит из смартфонов.

Но ключевым моментом трейлера и, очевидно, фильма стала встреча Кумара с андроидом Читти, который встал на защиту человечества. Битва проходит на футбольном поле в то время, как армия Кумара готовится сразиться с роботами.

Режиссером фильма стал один из самых дорогих режиссеров Индии Шанкар Шанмугам. Премьера фильма в Индии намечена на 29 ноября.

Первая часть фильма «Робот» остается одной из самых дорогих картин в истории индийского кинематографа, бюджет которой составил 260 миллионов долларов.