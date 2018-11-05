Возможности для науки: круглый стол, посвященный инновациям, прошел в Сухуме

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Новые рынки и технологии как возможности для развития межгосударственного инновационного сотрудничества" состоялся в понедельник 5 ноября в "Доме Москвы".
В рамках круглого стола член Высшего Совета Общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" Сергей Исаев и директор "Организации внедрения информационных и интеллектуальных технологий Дмитрий Сапегин рассказали гостям о том, как развиваются инновационные технологии в России и в мире. Послушать участников встречи и задать вопросы ведущим круглого стола пришли работники Абхазского государственного университета, студенты, сотрудники различных ведомств.
О том, почему было задумано провести подобный круглый стол и чем он может быть полезен для абхазской науки рассказал Сергей Исаев.
"Мы представляем Россотрудничество, организацию, которая занимается межгосударственным взаимодействием развития науки стран СНГ, России и Абхазии в том числе. Мы проводим проекты по межгосударственной программе во взаимодействии стран в области инноваций", — рассказал он.
Абхазия не входит в число стран участников программы развития инноваций между странами СНГ, однако "она может стать участником этой программы и уже сейчас включаться в работу через контур Российской Федерации", отметил Исаев.
Раскрывая мысль, он добавил, что абхазские ученые смогут иметь возможность получить доступ к инновационной инфраструктуре не только России, но и всех участников программы.
"Это была наша первая встреча, и у нас была цель не только познакомить Абхазию с возможностями России в области инноваций, но и получить обратную связь, какие непосредственно направления по этой программе могут быть востребованы на территории Абхазии", — подчеркнул Исаев.
Взаимодействие абхазских ученых с российской инновационной наукой может быть осуществлена по многим направлениям, рассказал он.
"Это могут быть любые направления, от сельского хозяйства до строительства, от авиационного строительства до биологических систем, это действительно очень широкий спектр", — заметил Сергей Исаев.
На основе программы развития программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, эксперты говорили об общих принципы формирования новых глобальных и локальных рынков, прорывных технологий в современном мире.
Артур Виталиев студент второго курса учится в Сухумском медицинском колледже, по его словам круглый стол был интересным и познавательным.
"Было достаточно, потому, что я пытаюсь заниматься предпринимательством, например говорили о том, что с развитием инновационных технологий, роботы все больше будут заменять людей, для моей профессии это тоже актуально, мы это можем наблюдать на фоне Европы, Америки, у них врачи не выписывают рецепты, они вбивают симптомы в компьютер и появляется чек с необходимым лекарством", — подчеркнул Виталиев.
Ведущие круглого стола в частности обсуждали важность того, что люди разных профессий должны получать все новые и новые знания и навыки с развитием инновационных подходов в медицине, машиностроении, приборостроении и так далее.
По их словам, через некоторое время некоторые профессии и вовсе могут быть не нужными, их работу будут заменять роботы. В пример, они привели транспорт, который управляется не человеком а автопилотом.
Круглый стол был проведен Россотрудничеством в рамках реализации мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года. Программа призвана создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств-участников СНГ.