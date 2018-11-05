Возможности для науки: круглый стол, посвященный инновациям, прошел в Сухуме

Круглый стол был проведен Россотрудничеством в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Новые рынки и технологии как возможности для развития межгосударственного инновационного сотрудничества" состоялся в понедельник 5 ноября в "Доме Москвы".

© Sputnik / Александр Астафьев Делегация из Абхазии посетила "Открытые инновации" в Москве

В рамках круглого стола член Высшего Совета Общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия" Сергей Исаев и директор "Организации внедрения информационных и интеллектуальных технологий Дмитрий Сапегин рассказали гостям о том, как развиваются инновационные технологии в России и в мире. Послушать участников встречи и задать вопросы ведущим круглого стола пришли работники Абхазского государственного университета, студенты, сотрудники различных ведомств.

О том, почему было задумано провести подобный круглый стол и чем он может быть полезен для абхазской науки рассказал Сергей Исаев.

"Мы представляем Россотрудничество, организацию, которая занимается межгосударственным взаимодействием развития науки стран СНГ, России и Абхазии в том числе. Мы проводим проекты по межгосударственной программе во взаимодействии стран в области инноваций", — рассказал он.

Абхазия не входит в число стран участников программы развития инноваций между странами СНГ, однако "она может стать участником этой программы и уже сейчас включаться в работу через контур Российской Федерации", отметил Исаев.

Раскрывая мысль, он добавил, что абхазские ученые смогут иметь возможность получить доступ к инновационной инфраструктуре не только России, но и всех участников программы.

"Это была наша первая встреча, и у нас была цель не только познакомить Абхазию с возможностями России в области инноваций, но и получить обратную связь, какие непосредственно направления по этой программе могут быть востребованы на территории Абхазии", — подчеркнул Исаев.

Взаимодействие абхазских ученых с российской инновационной наукой может быть осуществлена по многим направлениям, рассказал он.

© Fotolia / Torwaiphoto Наука и мир: главные достижения 2017 года

"Это могут быть любые направления, от сельского хозяйства до строительства, от авиационного строительства до биологических систем, это действительно очень широкий спектр", — заметил Сергей Исаев.

На основе программы развития программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, эксперты говорили об общих принципы формирования новых глобальных и локальных рынков, прорывных технологий в современном мире.

Артур Виталиев студент второго курса учится в Сухумском медицинском колледже, по его словам круглый стол был интересным и познавательным.

"Было достаточно, потому, что я пытаюсь заниматься предпринимательством, например говорили о том, что с развитием инновационных технологий, роботы все больше будут заменять людей, для моей профессии это тоже актуально, мы это можем наблюдать на фоне Европы, Америки, у них врачи не выписывают рецепты, они вбивают симптомы в компьютер и появляется чек с необходимым лекарством", — подчеркнул Виталиев.

Ведущие круглого стола в частности обсуждали важность того, что люди разных профессий должны получать все новые и новые знания и навыки с развитием инновационных подходов в медицине, машиностроении, приборостроении и так далее.

По их словам, через некоторое время некоторые профессии и вовсе могут быть не нужными, их работу будут заменять роботы. В пример, они привели транспорт, который управляется не человеком а автопилотом.

Круглый стол был проведен Россотрудничеством в рамках реализации мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года. Программа призвана создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств-участников СНГ.