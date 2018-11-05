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Самолет Ту-154М на котором летал президент Белоруссии Александр Лукашенко

Самолет президента Беларуси выставили на продажу за два миллиона долларов

© Фото : Николай Енин
Новости
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Бывший самолет президента Беларуси Александра Лукашенко выставили на торги, начальная стоимость воздушного судна составила более двух миллионов долларов.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Самолет Ту-154М, на котором ранее летал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выставлен на продажу, сообщает РИА Новости.

Пассажиры в самолете авиакомпании Аэрофлот
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Торги за воздушное судно выпуска 1995 года с бортовым номером EW-85815 должны начаться 5 декабря в аэропорту Минска. При этом в авиакомпании "Белавиа" пояснили, что не имеют права подтверждать или опровергать информацию о том, что самолет использовался главой государства.

Информация о самолете Лукашенко появилась в СМИ во время визита белорусского лидера в Китай в 2016 году. Президентский Ту-154М совершил промежуточную посадку в Новосибирске, где его обнаружили "споттеры", уточняет Sputnik Беларусь.

Начальная цена самолета составит более двух миллионов долларов. К торгам допускаются как юридические и физические лица, как из Белоруссии, так и из других стран, которые внесут задаток в десять процентов от этой суммы, пишет издание.
 



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