15:22 06 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR75.32
Поиск
Белый медведь играет на снегу в Йоркширском парке дикой природы в Донкастере, северная Англия

Село на Чукотке "окружила" большая группа белых медведей

© AP Photo. Danny Lawson
Новости
Получить короткую ссылку
152 0 0

Из-за изменения климата сейчас ледовый покров появляется значительно позже. Из года в год даты образования ледового поля варьируются, в прошлом году медведи также в это время бродили у села.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Группа белых медведей с детенышами расположилась у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и иногда из любопытства заходит в населенный пункт, сообщила РИА Новости уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

"Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства. Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает их из шумовых устройств", — отметила собеседница.

Как рассказала руководитель "Медвежьего патруля" села Рыркайпий Татьяна Миненко, сейчас у села расположились около 20 этих крупных хищников.

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
© Sputnik / Вера Костамо
НАСА сообщило о рекордных таяниях льдов Арктики
"В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше", — отметила она.

Медведей отпугивают от населенного пункта, им организуют кормовые точки, чтобы они не приближались к домам местных жителей.

"Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят. Одна из точек примерно в километре от села, так нам проще присматривать за этими хищниками", — сказала Миненко.

Она отметила, что медведи ждут, когда пойдет шуга, лед. В это время они питаются моржами, в том числе погибшими, на берегу. Когда ледовое поле установится, звери с уверенностью уходят в море и там добывают нерп.

Белые медведи находятся на грани вымирания>>

Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района располагается на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от города Мыс Шмидта. В переводе с чукотского языка "Рыркайпын" означает "моржовый запор", или "участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам", что объясняется большим количеством моржей на неподалеку расположенном лежбище у побережья Чукотского моря.

Теги:
белые медведи, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

  • Рыболовная сеть на заборе
    "Золотая" рыбка

    Рижский окружной суд оштрафовал мужчину за незаконный вылов рыбы в Лиелупе на 192 тысячи 301 евро.

  • Нефтяная вышка, архивное фото
    Кто хочет поработать?

    Конкурс на разведку и добычу нефти в западной части Литвы провалился – за четыре с половиной месяца не поступило ни одной заявки.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Открытая позиция

    Молдавский лидер Игорь Додон охарактеризовал отношения между Кишиневом и Москвой и рассказал, с кем должна дружить республика.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Стакан воды

    Таджикистан предлагает Объединенным Арабским Эмиратам наладить поставки своей питьевой воды.

  • Свалка мусора вокруг Чарвака
    Все в дело

    Сырьем для нового проекта по производству электроэнергии станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов в Ташкентской области.

  • Взлетно-посадочная полоса аэродрома Раади, 2009 год
    Сила солнца

    На территории бывшего советского военного аэродрома расположится крупнейший парк в Эстонии по производству солнечной энергии.

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Осень в Абхазии
Золотые пейзажи и яркий урожай: осень в Абхазии
В Геленджике во время регаты десять яхт не смогли добраться до берега
В Геленджике во время регаты десять яхт не смогли добраться до берега
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

Sputnikabkhazia