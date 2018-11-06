В Татарстане задержаны главари ячеек "Хизб ут-Тахрир"*

Спецподразделения ФСБ, МВД и Росгвардии провели задержание в Азнакаевском и Бугульминском районах республики Татарстан.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. В Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

© Sputnik / Игорь Зарембо Готовившие теракты в Москве боевики ИГ* задержаны ФСБ России

По информации силовиков, задержанные, осуществляя свою деятельность в соответствии с указаниями зарубежных кураторов, осуществляли в России антиконституционную деятельность. Террористическая организация функционировала в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата", предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

Более того, члены организации вербовали в свои ряды мусульман и отправляли их в боевые формирования "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действующие на Ближнем Востоке.

Во время обыска у них нашли пропагандистские материалы и документы с указаниями эмиссаров и отчетами о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.

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За последний год спецслужбы России и стран Средней Азии задержали и экстрадировали более 150 подозреваемых в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.