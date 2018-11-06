В Татарстане задержаны главари ячеек "Хизб ут-Тахрир"*

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. В Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
Более того, члены организации вербовали в свои ряды мусульман и отправляли их в боевые формирования "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действующие на Ближнем Востоке.
Во время обыска у них нашли пропагандистские материалы и документы с указаниями эмиссаров и отчетами о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших теракты в Москве>>
За последний год спецслужбы России и стран Средней Азии задержали и экстрадировали более 150 подозреваемых в терроризме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.