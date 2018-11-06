Правительство России запретило анонимное пользование мессенджерами

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Правительство утвердило правила определения пользователей мессенджеров по номеру телефона, передает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова WhatsApp откроет спецслужбам доступ к перепискам пользователей

Сервисы будут доступны исключительно тем, на кого оформлен номер телефона. Правила вступят в силу через 180 дней.

Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Те, кто уже пользуется приложениями, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет. При изменении данных пользователь должен будет снова пройти идентификацию.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления.

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В свою очередь, эксперты скептически отнеслись к инициативе. Так, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что с проблемами могут столкнуться иностранцы с SIM-картами своих стран. Кроме того, может начаться незаконная продажа SIM-карт зарубежных операторов.