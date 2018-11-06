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Макрон призвал к созданию "общеевропейской армии"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Президент Франции считает, что перед Европой стоит проблема постоянного и грубого вмешательства в ее внутренние демократические процессы.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности, сообщает РИА Новости.

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"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — сказал Макрон в эфире радиостанции Europe 1.

Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

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"Сегодня мы видим учащающиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов", — заключил Макрон.

Теги:
кибербезопасность, Эмманюэль Макрон, Франция


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