В Австралии подростки захватили здание исправительной колонии

Телеканал Sky News сообщил, что из центра слышны "громкие крики". На видео с места происшествия хорошо видны столбы густого черного дыма.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Подростки в центре передержки несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии напали на сотрудников колонии, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению телеканала, два сотрудника подверглись нападению. При этом подчеркивается, что заключенные овладели всем объектом, они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q — Rosanna Kingsun (@rosannakingsun) 6 ноября 2018 г.

В свою очередь телеканал SBS передает, что более 15 полицейских машин прибыли на место происшествия. Местные власти заявили, что "волнение" началось около 18.45 по местному времени. В отделе полиции сообщили, что представители правоохранительных органов до сих пор находятся на месте и пытаются решить проблему.