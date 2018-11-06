ЮНЕСКО презентовала онлайн-базу по убийствам журналистов в мире

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО презентовала "обсерваторию" по убийствам журналистов, в которой можно проследить, какие меры были предприняты для привлечения преступников к ответственности, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.
"Обсерватория представляет онлайн-базу данных с информацией о статусе судебных расследований каждого случая убийства журналиста или сотрудника СМИ, зарегистрированного ЮНЕСКО с 1993 года", — сказано в пресс-релизе.
Согласно докладу генерального директора ЮНЕСКО о безопасности журналистов и угрозе безнаказанности 2018 года, каждые четыре дня в мире убивают одного журналиста или работника СМИ. Последние статистические данные ЮНЕСКО показывают, что в 89% случаев преступники остаются безнаказанными, говорится в сообщении.
Новенькие в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО>>
По данным недавно созданной "обсерватории", с 1993 года было совершено почти 1,3 тысячи убийств, включая более 80 убийств с начала этого года, сообщается в пресс-релизе.