ЮНЕСКО презентовала онлайн-базу по убийствам журналистов в мире

База позволит журналистам, исследователям и представителям общественности в режиме онлайн получить информацию об убитых журналистах.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО презентовала "обсерваторию" по убийствам журналистов, в которой можно проследить, какие меры были предприняты для привлечения преступников к ответственности, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

© REUTERS / Baz Ratner/File Photo Стали известны детали убийства российских журналистов в ЦАР

"Обсерватория представляет онлайн-базу данных с информацией о статусе судебных расследований каждого случая убийства журналиста или сотрудника СМИ, зарегистрированного ЮНЕСКО с 1993 года", — сказано в пресс-релизе.

Согласно докладу генерального директора ЮНЕСКО о безопасности журналистов и угрозе безнаказанности 2018 года, каждые четыре дня в мире убивают одного журналиста или работника СМИ. Последние статистические данные ЮНЕСКО показывают, что в 89% случаев преступники остаются безнаказанными, говорится в сообщении.

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По данным недавно созданной "обсерватории", с 1993 года было совершено почти 1,3 тысячи убийств, включая более 80 убийств с начала этого года, сообщается в пресс-релизе.