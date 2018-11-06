Ученые рассказали, как гены влияют на долголетие людей

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Самое большое генеалогическое древо в мире, включающее в себя почти полмиллиарда людей, указало на неожиданно слабое влияние генетики на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые, передает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Genetics.
"Генетика может стать ключом к избавлению человечества от старения, однако это возможно только в том случае, если гены долголетия действительно сильно влияют на продолжительность жизни. Если же это не так, то подобное открытие поможет нам переключиться на другие, более важные факторы", — сказал Грэм Руби (Graham Ruby), генетик из стартапа Calico Life Sciences в Сан-Франциско.
С недавних пор этими данными пользуются генетики, использующие сети родственных связей для оценки наследуемости различных сложных черт человека, на которые одновременно сильно влияют и гены, и среда обитания. К ним относятся рост, уровень IQ, склонность к риску и многие другие вещи, не имеющие однозначно доказанной генетической подоплеки.
Ученые использовали один из подобных массивов данных, собранных проектом Ancestry, для проверки того, действительно ли существуют семьи людей-долгожителей, передающих "гены долголетия" из поколения в поколение.
Как шутит ученый, возникало впечатление, что будущие половинки выбирали друг другапо тому, как долго они жили. Этого, конечно же, в реальности не происходило. Подобное совпадение просто означает, что продолжительность их жизни зависела от "общих" социальных факторов, влияющих на длину жизни и того, и другого супруга. Одним из них, к примеру, выступает уровень доходов, а генетика играла в этом случае минимальную роль.
Аналогичные тенденции, по словам генетиков, наблюдались и среди двух других типов членов семьи – шуринов, зятьев, свояков, деверей и прочих людей, не имеющих прямой генетической связи с одним из супругов. Этот феномен, как отмечает Руби, раньше не учитывался при изучении влияния генов на долголетие, из-за чего их вклад в продолжительность жизни сильно переоценивался.
В прошлом, как считали ученые, различия в структуре генов объясняли примерно 15-30% вариативности в продолжительности жизни. В реальности этот показатель в разы ниже и составляет около 7%, что говорит о доминировании диеты, достатка, уровня стресса и прочих социальных факторов в том, как долго живет человек.
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Дальнейший анализ этого древа, как надеются Руби и его коллеги, поможет им найти гены, отвечающие за этот небольшой, но значимый вклад в долголетие человека.