Женщина на Кубани заказала убийство мужа в рассрочку

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. В Краснодарском крае правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины, которое планировала его уставшая от брака 59-летняя супруга, сообщает в среду Следственный комитет (СК) России в Twitter.

"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней женщины, которая обвиняется в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму (части 4 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ)", — сообщило ведомство.

Убийство мужа в рассрочку…



На Кубани 59-летняя женщина заказала убийство своего 52-летнего мужа, поскольку "устала от брака".



На встрече с оперативником, выступившим в роли киллера, заказчица оплатила лишь первый взнос за убийство — 10 тысяч рублей

🎥 https://t.co/PjVxBaMINJ pic.twitter.com/mlb5MSJcax — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.

​Задержанная попросила знакомого найти исполнителя для убийства своего 52-летнего мужа. Причиной послужили сложные взаимоотношения и усталость от брака.

"Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но также сообщил о данном факте в правоохранительные органы. В последующем произошла встреча обвиняемой с предполагаемым исполнителем преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник полиции", — говорится в сообщении ведомства.

На встрече злоумышленница отдала "киллеру" в качестве аванса 10 тысяч рублей, после чего было инсценировано убийство предполагаемой жертвы, а заказчику в качестве доказательства были предоставлены фотографии убитого.

"Полагая, что супруг мертв, злоумышленница в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего ее дальнейшие действия были пресечены", — сообщает СК.

Сейчас женщина арестована, с ней проводят необходимые следственные действия.