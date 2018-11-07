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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

Шойгу встретился с маршалом Ливии Хафтаром

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
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Хафтар командует Национальной армией Ливии, которая располагается на востоке страны и не присягает действующему в Триполи Правительству национального согласия. Заседающий на востоке Ливии парламент и временное правительство поддерживают маршала.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Ливийский маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву с официальным визитом и встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийский информационный портал Al Wasat.

"Хафтар обсудил с Шойгу пути урегулирования ливийского кризиса и борьбу с терроризмом", — пишет портал.

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Хафтар намерен обсудить с российским чиновниками ситуацию на ливийской и международной арене, а также двусторонние отношения.

Маршал Ливии ранее подтвердил, что примет участие в международной конференции по урегулированию в Ливии 12-13 ноября в Палермо. Официальное приглашение посетить конференцию по Ливии было передано президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Российский лидер заявил, что Москва будет представлена на мероприятии на самом высоком уровне, не уточнив, посетит ли он его лично.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Теги:
переговоры, Сергей Шойгу


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