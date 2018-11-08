На Кубани планируют построить самый крупный в России термальный курорт

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Cамый крупный в России термальный курорт, на котором одновременно смогут отдыхать до трех тысяч человек, планируют построить на Кубани, сообщает "Кубань 24". © Sputnik Роберт Джопуа Джипперы приняли горячие ванны в селе Кындыг

Отмечается, что первая очередь оздоровительного комплекса уже работает в Мостовском районе. Там оборудовано чуть больше 60 комфортных номеров, бассейны с уникальной водой, богатой кремнием, спа-центр и аттракционы для детей.

По словам руководителя краевого департамента инвестиций Юрия Волкова, развитие бальнеологии — одно из самых важных направлений курортной отрасли Кубани. В Лабинском районе насчитывается около 20 скважин, работает из которых всего девять. Остальные можно использовать для строительства баз отдыха или тепличных хозяйств, необходимо только найти инвесторов.

"Проводим презентации, где представляем подобные участки земли. Показываем перечень скважин, которые есть. И эта работа будет продолжена. В ближайшее время в Москве мы будем проводить подобную презентацию. Что касается инвесторов, которые уже начали реализовывать либо реализовали свои проекты, в крае предусмотрена целая система налоговых льгот и преференций", — рассказал Волков.

На термальных источниках Мостовского и Лабинского районов сейчас начало курортного сезона. Сообщается, что в комплексе в станице Ярославской номера заполнены на 80%, более того, все забронировано до февраля следующего года.