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Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи, архивное фото

В Туапсе завершили ремонт виадука на трассе Джубга-Сочи

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
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В Туапсе полностью завершили ремонт путепровода на трассе Джубга-Сочи, движение транспорта возобновили по привычной схеме.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта по виадуку в Туапсе возобновили по обычной схеме, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.

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© AP Photo. Daniel Ochoa de Olza
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Дорожники заменили асфальт проезжей части и тротуаров, установили новое барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку.

По сообщению властей района, основные мероприятия выполнили раньше поставленных сроков. В настоящее время заканчивается реконструкция под путепроводом, что не мешает движению машин.

Во время работ на самом мосту водители из центра Туапсе могли попасть на трассу только с улицы Бондаренко.

 



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