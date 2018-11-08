В Туапсе завершили ремонт виадука на трассе Джубга-Сочи

В Туапсе полностью завершили ремонт путепровода на трассе Джубга-Сочи, движение транспорта возобновили по привычной схеме.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта по виадуку в Туапсе возобновили по обычной схеме, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Туапсинского района.

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Дорожники заменили асфальт проезжей части и тротуаров, установили новое барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку.

По сообщению властей района, основные мероприятия выполнили раньше поставленных сроков. В настоящее время заканчивается реконструкция под путепроводом, что не мешает движению машин.

Во время работ на самом мосту водители из центра Туапсе могли попасть на трассу только с улицы Бондаренко.