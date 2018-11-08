16:43 08 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.22
  • EUR75.67
Поиск
Тестовый запуск ракеты Minuteman III,архивное фото

США провели испытание баллистической ракеты Minuteman III

© AP Photo. U.S. Air Force
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

ВВС США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. ВВС США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости со ссылкой на FoxNews.

Испытание российской крылатой ракеты неограниченной дальности
© Фото : Минобороны РФ
Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для ракет

По данным телеканала, очередной пуск прошел поздно вечером во вторник с базы Ванденберг на юге штата Калифорния. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск оказался успешным, МБР попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.

Первый в этом году успешный пуск Minuteman III состоялся в апреле. В начале августа американские военные прервали запуск ракеты с базы Ванденберг из-за "аномалии, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Теги:
испытания, ракеты, США


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Команда КВН Спарта
    Школа успеха

    Об отношениях внутри команды, звонках Маслякову и любимых шутках рассказали известные казахстанские участники КВН.

  • Казахстанского чиновника задержали с кучей денег — 115 тыс евро. Видео
    Пойман с поличным

    Заместителя акима Мангистауской области Казахстана задержали при получении взятки в 115 тысяч евро от представителя строительной компании.

  • Квартал белорусских деревянных домов построили во Франции
    Маленькая Беларусь

    Во французском городе Вильрю торжественно открыли квартал белорусских деревянных домов имени ученого из Лиона, жившего в Гродно.

  • 9 мая в Риге: площадь у памятника Освободителям
    Цена лояльности

    Для "лояльных русских" Латвии готовят календарь без Дня Победы, зато с датами, связанными с освобождением от татаро-монгольского ига.

  • Тюлени на лежбище
    В своей стихии

    Представители Морского музея Литвы выпустили в Балтийское море десять детенышей тюленей.

  • Черный кот
    Даже кошке понятно

    Кошка, которая переходит дорогу по всем правилам дорожного движения, попала на запись видеорегистратора в Комрате.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
Робот-визажист: Больше никаких кривых стрелок
Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia