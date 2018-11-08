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Сирийская армия в провинции Идлиб

МИД России: террористы мешают созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Террористы препятствуют формированию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, заявили в российском МИД.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, террористы продолжают провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Контрольно-пропускной пункт в городе Идлиб, Сирия, 18 июля 2017 года
© REUTERS / Ammar Abdullah
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"Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано. Террористы из "Ан-Нусры"*, союзники этой группировки, незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщал РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.
 
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 

Теги:
демилитаризация, Сирия, Россия


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