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Благотворительный концерт группы Каданс в Очамчыре

"Каданс" выступил в поддержку "Ашана" в Очамчыре

© Фото : Алик Алавердян
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В программе благотворительного концерта были абхазские песни, русские и зарубежные хиты в авторской аранжировке.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный концерт детского ансамбля "Каданс" в помощь фонду "Ашана" собрал в Доме культуры Очамчыры полный зал, рассказал Sputnik руководитель коллектива Алик Алавердян.

Ансамбль Каданс
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский ансамбль "Каданс" победил на конкурсе в Санкт-Петербурге

"Мы уже не в первый раз проводим благотворительные концерты, и, честно говоря, я не знаю, сколько удалось собрать денег. Вход был свободный, стояла "копилка добра", и люди вносили столько, сколько могли. Мы рады, что люди отозвались и еще один ребенок получит хоть какую-то помощь", — добавил руководитель ансамбля. 

По словам Алавердяна, инициатива организации благотворительного концерта принадлежала юным певцам "Каданса". 

"Конечно, продавать билеты, зарабатывать своим трудом это очень важно, но они прекрасно понимают, что есть другие дети, которым нужна помощь. Важно, чтобы дети знали, что своим трудом могут помогать другим, – отметил он. 

Для зрителей Очамчыры коллектив подготовил абхазские песни в новой аранжировке,  популярные русские и зарубежные хиты. 

"В Очамчыре нас всегда принимают очень дружелюбно. Дети спели от души, был такой фейерверк эмоций. Зрители танцевали и пели с нами, больше часа настоящего драйва", — рассказал Алавердян. 

Руководитель также отметил, что в планах у "Каданса" новые благотворительные концерты в других городах и районах Абхазии. 

Детский ансамбль "Каданс" был создан  в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях. В 2017 году участники стали призерами фестиваля "Азбука искусств" и дали сольный концерт в детском лагере "Артек". В 2018 году "Каданс" занял первое место на международном музыкальном конкурсе "Будущее планеты" в Санкт-Петербурге.

Теги:
благотворительность, Благотворительный фонда "Ашана", Очамчыра, Абхазия


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