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Заседание сухумского городского суда по делу Хаджарата Тарсмана, арестованного по факту ДТП, в результате которого погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия

Суд продлил арест задержанному по факту ДТП, в котором погиб премьер

© Sputnik / Сария Кварацхелия
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (45)
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Сухумский городской суд рассмотрел слушание о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсмана, арестованного по факту ДТП, в результате которого погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумский городской суд продлил еще на один месяц и 15 дней содержание под стражей Хаджарата Тарсмана, арестованного по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в четверг 8 ноября.

Похороны Геннадия Гагулия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в Лыхны

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.
Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Уголовное дело было возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. 

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 Хаджарат Тарсман был заключен под стражу на два месяца 11 сентября.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (45)


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