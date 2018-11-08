Полупустые амбары: как мраморный клоп "поработал" над урожаем кукурузы

О том, насколько кукурузные поля пострадали в Абхазии от мраморного клопа, как люди справлялись с вредителем, что будут делать крестьяне, которые лишились практически всего своего урожая, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Традиционное абхазское застолье невозможно себе представить без мамалыги, она входит в рацион практически каждой семьи. Многие крестьяне, как и в былые времена, засеивают поля в надежде получить богатый урожай, которого хватит до следующего года. Однако с распространением в Абхазии мраморного клопа урожай у многих жителей стал меньше, а некоторые и вовсе остались почти ни с чем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кукуруза

Клоп нападает

Житель села Кутол Рустам Сакания, как и каждый год, засеял кукурузой свое поле площадью в один гектар. Поначалу все шло хорошо, но спустя некоторое время мраморный клоп дал о себе знать, большая "стая" вредителей напала на кукурузные поля в селе.

"С гектара засеянного поля мы получили очень маленький урожай, всего около десяти корзин кукурузы. Мраморный клоп нанес нам немалый ущерб, не только мне, но и другим жителям нашего села", — рассказал Сакания.

Он рассказал, что многие семьи провели химическую обработку кукурузы, они получили урожай, хотя и не тот, на который рассчитывали.

© Sputnik Томас Тхайцук Урожай кукурузы

"Я не лечил кукурузу и с гектара смог взять очень мало кукурузы. Для жителей села кукуруза, фасоль — основные продукты, и сейчас нашествие этого вредителя, конечно, сильно сказывается", — говорит он с досадой.

Исходя из того, что Рустам Сакания остался практически без урожая кукурузы, ему придется покупать необходимый продукт. Помимо этого, выращивание кукурузы связано и с кормлением домашнего скота чалом.

"У нас есть поле для сенокоса, учитывая, что чала в этом году нет, будем кормить домашний скот сеном. Уже в будущем году будем думать над тем, как сберечь кукурузные поля от мраморного клопа", — сказал он.

© Sputnik Томас Тхайцук Урожай кукурузы

Житель села Эшера Виссарион Читанаа и вовсе отказался засеивать поля кукурузой из-за нашествия вредителя в предыдущие годы. Традиционно его семья выращивала большое количество кукурузы, поэтому он обеспечил продовольственную безопасность, хранит кукурузу двухгодичной давности в больших емкостях.

Читанаа рассказал, что многие его соседи перестали сеять кукурузу, так как затраты на лечение немалые, учитывая, что обработку нужно проводить не один раз, а несколько. При этом есть и энтузиасты, которые, несмотря на риски, продолжают сеять кукурузу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка урожая кукурузы

Ушли в спячку

Главный бухгалтер Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия в интервью Sputnik рассказал, что сейчас клопы уже находятся в спячке. Он рассказал, что по Абхазии мраморный клоп не нанес ощутимого ущерба крестьянам.

"В целом, урожай кукурузы в Абхазии хороший, люди сами не ожидали этого. Конечно, местами клоп нанес ущерб, но вначале была совка (насекомое – ред.), это местный мотыль. Из-за того что была засуха, исчезла та пища, которой они питались раньше, затем они перешли на кукурузу. Очаги распространения были в Галском районе, но произвели оперативное лечение", — говорит он.

После того как пошел дождь, совка перестала наносить ущерб посевам кукурузы, рассказал Барганджия.

"Что касается клопа, то он такого ощутимого ущерба не нанес. Массового нашествия клопа не было, были локальные очаги, с которыми люди справлялись, проводили лечение", — сообщил агроном.

Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал, что среди сельскохозяйственных видов, которые были повреждены мраморным клопом, чай, кукуруза, виноград. Он сообщил, что с помощью препаратов, которые выделило государство, была проведена обработка сельскохозяйственных культур, однако вредитель сумел нанести ущерб, и урожай будет меньше, чем ожидалось. При этом он заметил, что в районе хороший урожай цитрусовых.

В некоторых местах мраморный клоп был практически не заметен и не нанес ущерба кукурузным полям. К примеру, кукурузные поля жителей села Приморское вредитель пощадил, они отмечают, что в этом году у них богатый урожай кукурузы.