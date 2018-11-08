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Город Алеппо в Сирии

В США отметили важность сотрудничества с Россией по Сирии

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Новости
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Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл, выступая на конференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне, отметил необходимость взаимодействия США и России в вопросе Сирии.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уровень доверия между США и Россией по Сирии низок, но двум странам надо взаимодействовать, несмотря на эти разногласия, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл, сообщает РИА Новости.

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"Несмотря на низкий уровень доверия, мы должны взаимодействовать с Россией, одновременно оценивая действия и следование ее обязательствам, начиная с обязательства России выполнять резолюцию СБ ООН 2254", — сказал Хейл, выступая на конференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он добавил, что США видят "общую почву" с Россией в Сирии в части прекращения конфликта. При этом Хейл также назвал целью США "Сирию, свободную от присутствия Ирана, его приспешников и сил безопасности".

"Эти силы дестабилизируют ситуацию во всем регионе и служат только интересам Тегерана, а не сирийского народа или его соседей", — сказал замгоссекретаря.

Хейл добавил, что Россия пытается "подорвать влияние США и институты международного права" по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке.
 

Теги:
сотрудничество, Сирия, Россия, США


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