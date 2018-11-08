Путин рассказал коллегам по ОДКБ о стратегической стабильности

Российский президент Владимир Путин обсудил с коллегами по ОДКБ ситуацию со стратегической стабильностью в связи с решением Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин детально проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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"Путин детально проинформировал участников саммита о ситуации со стратегической стабильностью и контролем над вооружением в свете решения американцев выйти из ДРСМД, о перспективах начала разговора с американской стороной по ДРСМД", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности не может не вызывать обеспокоенности в государствах-членах ОДКБ.

"Безусловно, все с интересом воспринимают информацию. Подобные шаги, как выход американцев из РСМД, не может не вызывать обеспокоенности, потому что это касается, в целом, вопросов стабильности глобально", — сказал Песков.

Саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит в четверг 8 ноября в столице Казахстана. На саммите, помимо остальных вопросов, обсудят кандидатуру нового генсека организации вместо Юрия Хачатурова, который раньше занимал этот пост.