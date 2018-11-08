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Вашингтон ввел новые санкции из-за Крыма и Донбасса

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
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В Вашингтоне заявили о вводе новых санкций в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

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© REUTERS / Leah Millis
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По его словам, ограничения вводятся за поддержку попыток России интегрировать Крым через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также за причастность к серьезным нарушениям прав человека. При этом он не уточнил, кто именно стал объектом новых санкций.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", — сказал Волкер.

Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. Целью подобных действий Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.

Заявление Волкера прокомментировали в Совете Федерации. Так, член международного комитета Олег Морозов пообещал, что Россия отреагирует на очередные санкции США.

Московский Кремль. Угол Кремлевской набережной и площади Васильевский спуск. В центре - Беклемишевская башня.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер", — сказал Морозов, отметив, что торгово-экономические отношения между странами "будут неизбежно сжиматься".

Он также добавил, что "санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести". Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию, сказал Морозов. По словам сенатора, обсуждать эти действия на каких либо международных площадках бессмысленно.

"Но санкции не меняют нашу позицию ни по Крыму ни по Донбассу. Крым — российский. Донбассу — политическое урегулирование на базе Минских соглашений", — заключил политик.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Теги:
санкции, Донбасс, Вашингтон, Крым, США, Россия


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