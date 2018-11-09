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Президент США Дональд Трамп

Трамп указал на мошенничество во время выборов во Флориде

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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Президент США Дональд Трамп сообщил о крупном коррупционном скандале, связанный с мошенничеством, на промежуточных выборах во Флориде.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил, что правоохранители проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида, сообщает РИА Новости. 

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia / Gary
Американские СМИ: республиканцы сохранили большинство в американском сенате

По последним результатам, после подсчета бюллетеней на выборах в сенат действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт набирает 50,21%, в то время как сенатор-демократ Билл Нельсон — 49,79%. Однако проигравший политик потребовал пересчета голосов.

"Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде", — написал Трамп в Twitter.

В ответ на требования о пересчете сам Скотт обратился к правоохранителям с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс. Губернатор утверждает, что офис Снайпс намеренно скрывал критическую важную информацию о подсчете голосов — о числе проголосовавших избирателей и подсчитанных бюллетеней.

В США 6 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако уступили его демократам в палате представителей. 
Теги:
мошенничество, скандалы, выборы, Конгресс США, Дональд Трамп, США


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