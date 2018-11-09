Трамп указал на мошенничество во время выборов во Флориде

По последним результатам, после подсчета бюллетеней на выборах в сенат действующий губернатор Флориды республиканец Рик Скотт набирает 50,21%, в то время как сенатор-демократ Билл Нельсон — 49,79%. Однако проигравший политик потребовал пересчета голосов.
"Правоохранительные органы проверяют еще один крупный коррупционный скандал, связанный с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде", — написал Трамп в Twitter.
В ответ на требования о пересчете сам Скотт обратился к правоохранителям с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс. Губернатор утверждает, что офис Снайпс намеренно скрывал критическую важную информацию о подсчете голосов — о числе проголосовавших избирателей и подсчитанных бюллетеней.
В США 6 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако уступили его демократам в палате представителей.
Сухумский городской суд продлил содержание под стражей Хаджарата Тарсмана, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия.
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Хаджарат Тарсман был арестован 11 сентября на два месяца по факту ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. В четверг 8 ноября Сухумский городской суд продлил его арест еще на один месяц и 15 дней.