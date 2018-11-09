Спектакль с абхазским акцентом: "Кьоджинские перепалки" показали в РУСДРАМе

В РУСДРАМе показали премьеру итальянской комедии "Кьоджинские перепалки" в постановке российского режиссера Александра Коручекова. О том, как прошел спектакль, какие страсти разгорелись на абхазской сцене, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Невысокий помост в центре сцены и паруса. Пожалуй, это вся декорация к спектаклю "Кьоджинские перепалки", если не считать двери, стол и стулья, которые позже будут появляться периодически. Выходят актеры, становятся полукругом и издают звуки чаек – так начинается спектакль "Кьоджинские перепалки".

Здесь все говорит о том, что место действия происходят в прибрежном городке. А вот, где это конкретно, в Кьодже или Сухуме, не совсем понятно. Все слишком тесно переплелось.

Старикам здесь не место

"Кьоджинские перепалки" в постановке Коручекова для многих абхазских зрителей не новое явление. Еще весной на этой же сцене щукинцы впервые показали комедию. Тогда постановка получилась очень смешной и напряженной. И тем, кто уже был на спектакле, сложно не сравнить обновленный спектакль с прежним.

Если уйти от сравнений, "Кьоджинские перепалки" – добрая комедия о том, что все нуждаются в любви. Вся пьеса построена на взаимоотношениях двух итальянских семей, живущих по соседству: они ссорятся, мирятся, скандалят и даже дерутся без особого повода.

Начинается все с того, что семья Падрона Фортунато и Падрона Тони проводят время за плетением кружев. Женщины работают, и ничего не предвещало беды, пока разговор не зашел о замужестве Кекки (Аманда Кварацхелия), и в эти и так напряженные отношения не подлил горючего лоботряс Тоффоло-балда. Он соблазняет Лучетту печеной тыквой, которую затем Каноккья (Лоида Даутия-Тыркба) выносит в зал, предлагая зрителю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

Но Тоффоло уже подбивается к Кекке. Разъяренная Лучетта не может этого простить. Так начинаются перепалки, которые перетекают в настоящую потасовку. Вскоре во все это втягиваются и мужчины. Сплетни, ссоры, перебранки – два часа театр сотрясается от хохота.

В спектакле РУСДРАМа задействованы исключительно молодые актеры, среди которых выделяются "Щукины дети". Впрочем, неудивительно. Ведь "Кьоджинские перепалки" о молодости, любви и горячей крови. И старикам здесь явно не место.

По сути, Александр Коручеков не привнес ничего нового в спектакль. За исключением актеров и костюмов, которые заслуживают отдельного внимания. Стилизованные чулки, льняные юбки, шляпы – все, как могло быть в

Кьодже во времена Гольдони.

Половина же состава "Кьоджинских перепалок" – артисты РУСДРАМа. Как рассказал ранее сам режиссер, в постановке основной упор делается на артистов, их природу и личности.

Словом, режиссер сделал ставку на опыт актеров РУСДРАМа. И он не ошибся. Марина Сичинава сыграла Мадонну Паскуа, которая пытается свести, а потом и помирить свою золовку Лучетту (Ирина Делба) с женихом Тита-Нане (Осман Абухба). А каждая сцена с заикой Падроном Фортунато (Инал Инапха), речь которого невозможно понять, не оставляет ни одного зрителя равнодушным. Он на сцене нюхают табак и разражается в чихе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе



В целом, в спектакле нет ложных чувств. И абхазские актеры, благодаря своей природе, смогли передать итальянский темперамент, в котором нет искусственной красивости. И что примечательно, они это сделали с абхазским акцентом, немного приправив текст "ора", "ай саго" и "шәеилагама".

Не оставить никого равнодушным

Кьоджинские перепалки" в постановке Коручекова не оставили равнодушными абхазского зрителя.

Асиду из Сухума поразили танцы. Особо ей понравилось то, что в конце актеры исполнили абхазский танец.

"Актеры невероятно пластичны, их движения гармоничны, даже когда не играет музыка. Например, Марина Сичинава (роль Мадонны Паскуа – прим.), размахивая юбками, идет навстречу к своему мужу Падрону Тони со словами: "Хозяин", или же, когда Милана Ломия (Мадонна Либбера – прим.) направляется к муженьку Падрону Фортунато, у которого косноязычие. Вообще танцы очень замечательные. Два часа безудержного смеха. Думаю, ребята никого не оставили равнодушными", – поделилась эмоциями Асида.

Другую зрительницу, Ирину Платоновну, которая смотрела "Кьоджинские перепалки" с щукинцами, и в этой постановке понравилось все, но не обошлось без ложки дегтя.

"Все было хорошо, замечательная игра, музыка, свет. Но одно постоянно мешало – телефоны зрителей. Нельзя было не заметить, как актеры тоже реагировали на это", – отметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, премьера "Кьоджинских перепалок" удалась.

"Премьера была триумфальная, был полный зал, зритель феерически принимал спектакль. Буквально после каждой реплики актеров я видел, насколько люди счастливы. Зрители благодарили театр, благодарили актеров за то удовольствие, которое им было доставлено", – рассказал Хинтба.

Гендиректор после премьеры разговаривал и с режиссером Александром Коручековым. По его словам, режиссер доволен актерами РУСДРАМа, которые влились в спектакль.

"Выпускники четырех театральных вузов, лучшая актерская молодежь Абхазии, сыграли в ярком, праздничном, позитивном и эмоционально насыщенном спектакле, выпущенном в Вахтанговской традиции", – добавил Ираклий Хинтба.