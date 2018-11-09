Подробный разбор: как Абхазский драмтеатр выступил на фестивале в Татарстане

О том, как прошло выступление Абхазского драматического театра на Международном театральном фестивале национальной драматургии имени Карима Тинчурина в Татарстане, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Об участии в фестивале

Начальник отдела по связям с общественностью и внешним коммуникациям Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Сария Маршания рассказала, что Абхазия принимала участие в Международном фестивале в Казани.

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"В этом году фестиваль был посвящен сразу двум памятным событиям, это 131 год со дня рождения актера и режиссера Карима Тинчурина и 85-летию со дня основания Татарского государственного театра драмы и комедии Карима Тинчурина", — отметила она.

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба выступил со спектаклем "Кролики и удавы" 3 ноября.

"После спектакля состоялось обсуждение с критиками, которые были приглашены из Москвы и Санкт-Петербурга. Они обсуждали детали спектакля, был полный разбор, критики выразили свои впечатления от спектакля и отметили, что произведения Фазиля Искандера очень тяжело ставить на сцене, но режиссеру Мадине Аргун это удалось сделать", — рассказала Сария Маршания.

Все участники фестиваля были награждены подарком "Хрустальный Карим" и дипломами.

Когда играешь не дома

Режиссер спектакля "Кролики и удавы" Мадина Аргун, для которой поездка в Казань в ее профессиональной деятельности была первыми гастролями, отметила, что выступать не на родине, когда зрители слушают актеров в наушниках, было волнительно.

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"Сто процентов зрителей не понимали языка, на каком идет спектакль. В спектакле есть этюды, когда переводчик перестает переводить, а актеры работают, и члены жюри сказали, что получили колоссальное удовольствие от того, что больше слышали абхазскую речь", — говорит Мадина Аргун.

Начальник отдела по связям с общественностью и внешним коммуникациям Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Сария Маршания добавила, что на показе спектакля некоторые зрители снимали наушники, чтобы в оригинале слушать спектакль.

"Зрителям было интересно послушать абхазский язык", — заметила она.

Режиссер рассказала, что после выступления зрители долго аплодировали, люди приветствовали Абхазский драмтеатр стоя.

"Для меня это первый выезд за пределы Абхазии, конечно, было очень волнительно получить оценку со стороны, абсолютно непредвзятую критику. Для меня как режиссера это было очень ценно. На этом фестивале не было номинаций, только памятные призы и дипломы участника, потому что организаторы считают, что фестиваль должен быть праздником для всех", — подчеркнула Мадина Аргун.

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Актер Абхазского драматического театра Денис Арухаа заметил, что не важно, на каком языке выступаешь, важно выполнять задачу, которую поставил режиссер.

"Языковой преграды не существовало, потому что многие люди снимали наушники. Потом одна из критиков отметила, что Фазиль Искандер очень хорошо знаком российскому зрителю", — сказал Арухаа.

По его рассказу, татарский зритель очень хорошо приняли спектакль.

"Считаю, что поездка была очень полезной, это толчок на дальнейшую перспективу", — сказал актер.

Девятый Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина проходил в Татарстане с 30 октября по 6 ноября. Фестиваль был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Татарстана. В 2014 году фестиваль приобрел статус международного. В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций.