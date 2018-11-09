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Футбольное поле

Турниру быть: Кабмин выделил деньги на Чемпионат Абхазии по футболу

CC0
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Кабинет министров Абхазии выделил деньги на проведение первого круга Чемпионата Абхазии по футболу.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о выделении средств на проведение первого круга Чемпионата Абхазии по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета министров Абхазии.

Мяч на поле
© Sputnik
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"Государственному комитету по физической культуре и спорту Республики Абхазия профинансировать Федерацию футбола Абхазии в сумме 544 800 (пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей на проведение I круга Чемпионата Абхазии по футболу", — говорится в тексте распоряжения.

Деньги выделят из Республиканского бюджета. Эти средства были изначально рассчитаны на мероприятия, которые проводит Государственный комитет по физической культуре и спорту в 2018 году. В последующем эти средства восстановят за счет резервного фонда правительства.

Начало чемпионата было запланировано еще в сентябре, однако из-за финансовых трудностей клубов, старт отложили.

По решению Федерации футбола Абхазии, с 2018 года чемпионат республики будет проходить по системе осень-весна. Как ранее отмечал президент федерации Джума Кварацхелия, переход на новую систему будет удобен как для игроков, так и для зрителей. Осенью и весной не жарко, и игрокам будет легче проявить себя лучшим образом, отметил Кварацхелия.

В XXVI чемпионате Абхазии по футболу будут участвовать 6 команд: "Афон", "Гагра", сухумское "Динамо", "Нарт" Сухум, "Рица" Гудаута, галский "Самурзакан".



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