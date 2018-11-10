В Петербурге пожар охватил гипермаркет "Лента"

Представитель пресс-службы сети гипермаркетов "Лента" считает, что пока преждевременно говорить о причинах возгорания и нанесенном ущербе.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Очаговое горение на площади 600 квадратных метров продолжается в гипермаркете "Лента" в Петербурге после локализации пожара, сообщил журналистам на месте ЧП официальный представитель городского ГУМЧС России Андрей Литовка, передает РИА Новости.

"Происходит очаговое горение на площади 600 метров квадратных. Работает 12 единиц техники 58 человек личного состава", — сказал Литовка.

Представитель МЧС рассказал, что два вертолета приведены в готовность в аэропорту "Пулково" в Петербурге для тушения пожара. Он уточнил, что место водозабора находится в 150 метрах от пожара.

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"В готовность были приведены вертолеты Ми-8 и Ка-32 с водосливными устройствами емкостью 5 тонн в аэропорту "Пулково", — подчеркнул Литовка.

Представитель экстренных служб сообщил о двух пострадавших в результате пожара.

"По уточненным данным, пострадали мужчина и женщина", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в круглосуточном гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7 поступило в 8:30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами.

В настоящее время пожар локализован, его ранг был понижен с третьего номера до второго. Однако сохраняется угроза обрушения всей кровли, зафиксирована деформация несущих колонн здания.

"Существует угроза обрушения кровли. Подразделения работают с учётом правил охраны труда и техники безопасности. В настоящий момент методично, метр по метру, проходят очаги. Когда мы очаги протушим, то будем анализировать ситуацию с колоннами, колонны там повело", — сказал официальный представитель городского МЧС.

"Пожар начался около 8:30 утра под кровлей в торговом зале. Сработала пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. В это время в магазине находилось немного покупателей, информация о том, что было эвакуировано 800 человек, не соответствует действительности", — рассказали в пресс-службе "Ленты".

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Представитель пресс-службы торговой сети подчеркнул, что персонал и покупатели были оперативно выведены из здания и на момент эвакуации пострадавших не было.