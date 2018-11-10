Случайный выстрел: третьеклассник погиб от огнестрела в селе Хуап

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Третьеклассник погиб от огнестрельного ранения, полученного во время игры с шестиклассником, в селе Хуап Гудаутского района. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

"8 ноября 2018 года в 18:00 в дежурную часть отдела внутренних дел по Гудаутскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Хуап Гудаутского района произошел несчастный случай, при котором погиб ребенок", — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники милиции, которые установили, что примерно в 14:00 во время отсутствия родителей несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения и несовершеннолетний 2010 года рождения достали из шкафа карабин СКС 7/62.

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"Оружие принадлежит отцу старшего мальчика. В результате старший ребенок нанес огнестрельное ранение несовместимое с жизнью в область головы младшему. Получивший ранение ребенок скончался на месте, оружие изъято, материал передан в прокуратуру района", — подчеркнули в МВД.

Директор школы села Светлана Хашиг рассказала подробности трагического случая. В этот день шестиклассника не было в школе из-за плохого самочувствия, сообщила она.

"Семья вынуждена была оставить его дома, так как им необходимо было уехать на похороны к родственникам. Не было дома и семьи ребенка, который погиб, эти семьи живут не так далеко друг от друга. В этот день мальчик, который учился в третьем классе, пришел в школу, и после того, как закончился пятый урок отправился домой", — отметила она.

Погибший мальчик жил в некотором отдалении от школы, когда он вышел на дорогу, его подобрала машина, и он поехал домой. По ее рассказу, родители третьеклассника попросили соседку, чтобы она его привела домой, когда вернется из школы.

"Заметив, что ребенок вернулся она стала звать его, чтобы он пришел к ней. Но мальчик пошел играть к соседу шестикласснику, который в тот день не пошел в школу", — сообщила Хашиг.

Спустя примерно 20 минут к соседке прибежал шестиклассник и рассказал о том, что произошла трагедия. После, все кто мог устремились в дом где это произошло, придя туда они обнаружили погибшего третьеклассника.

"Все побежали туда, надеялись, что если мальчик получил ранение, его все еще можно спасти, но полученная рана была слишком тяжелой, его нельзя было спасти. У нас в школе был кружок, когда нам сообщили о том, что произошла такая трагедия", — подчеркнула она.

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В доме, где произошел несчастный случай, помимо детей был пожилой родственник семьи шестиклассника, который к сожалению не мог присмотреть за детьми, так как плохо видит, говорит директор школы. Погибший ребенок был веселый, жизнерадостный и шустрый, отмечает Светлана Хашиг.