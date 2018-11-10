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Предвыборная агитация в Луганске

В ЛНР поблагодарили международных наблюдателей за "моральную поддержку"

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы в Луганске и Донецке и считает их незаконными и недействительными.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что присутствие международных наблюдателей на выборах главы и депутатов парламента в самопровозглашенной Луганской народной республике свидетельствует о моральном признании ЛНР, передает РИА Новости.

"Я пришла к выводу за эти годы, что в международном праве должен появиться новый тезис. Есть "фактическое признание", "юридическое признание", а должен появиться термин "моральное признание". И ваше присутствие здесь сегодня как раз его и подчеркивает. При помощи народной дипломатии, а вы для нас сегодня — народные дипломаты, вы несете в мир весть о нас, о нашем существовании, о нашем праве на свободу, праве на наш выбор, праве бороться за свою жизнь", — сказала замглавы МИД ЛНР, обращаясь к международным наблюдателям.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с заместителем председателя Европейской комиссии Ф. Могерини
© Sputnik / Сергей Пятаков
Могерини о выборах в ДНР и ЛНР: незаконны и неправомерны
Сорока отметила, что в республике осознают тот факт, что многие государства, "в связи с двойными стандартами", лишены возможности что-то официально сказать и кого-то публично поддержать. Она поблагодарила иностранных наблюдателей, приехавших на выборы, за то, что они морально поддерживают ЛНР.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР назначены на 11 ноября. Киев не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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В ЦИК ЛНР заявили, что наблюдатели из 22 стран подтвердили готовность приехать на выборы главы и депутатов парламента ЛНР.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения
Теги:
наблюдатели, выборы, Украина, Донбасс


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