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Кино, спектакли и лекция про феминизм: культурные события в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 12 по 18 ноября 

Абхазский драмтеатр 

Предстоящая неделя богата на спектакли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. 
13 ноября в 19:00 зрителям представят спектакль "Гуарапский писарь". 

Репетиция спектакля Гуарапский писарь
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Гуарапский писарь"

14 ноября в 11:30 на сцене Абхазского драматического театра покажут детский спектакль "Лесная сказка".
15 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны. 

Премьера спектакля Пешком
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
Премьера спектакля "Пешком"

16 ноября в 19:00 покажут постановку спектакля "Махаз" режиссера Валерия Кове – притча о любви и мести по повести Фазиля Искандера. В главных ролях известные актеры Абхазского драмтеатра и выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Режиссер Валерий Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук
Режиссер Валерий Кове

РУСДРАМ

15 ноября в 19:00 Государственный Русский театр драмы имени Искандера порадует зрителя премьерой "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони. Спектакль поставил режиссер театра имени Вахтангова Александр Коручеков. "Кьоджинские перепалки" – знаменитая итальянская комедия про любовь и про ее изнанку — ревность, обиды и ссоры. 

Спектакль Кьоджинские перепалки по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

Очамчыра

14 ноября в 16:00 в Доме культуры города Очамчыра состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.  

Концерт пройдет в рамках Республиканского гастрольного плана Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария

Гулрыпш

15 ноября в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.

Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

SKLAD

13 ноября в 19:00 на культурной площадке SKLAD состоится показ фильма "Бойня номер пять".

15 ноября в 18:00 пройдет лекция Елены Кувичко "Прошлое и будущее феминизма".

Теги:
афиша, Абхазия


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