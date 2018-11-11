Кино, спектакли и лекция про феминизм: культурные события в Абхазии на неделю

Афиша культурных событий с 12 по 18 ноября
Абхазский драмтеатр
Предстоящая неделя богата на спектакли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
13 ноября в 19:00 зрителям представят спектакль "Гуарапский писарь".
14 ноября в 11:30 на сцене Абхазского драматического театра покажут детский спектакль "Лесная сказка".
15 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.
16 ноября в 19:00 покажут постановку спектакля "Махаз" режиссера Валерия Кове – притча о любви и мести по повести Фазиля Искандера. В главных ролях известные актеры Абхазского драмтеатра и выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
РУСДРАМ
15 ноября в 19:00 Государственный Русский театр драмы имени Искандера порадует зрителя премьерой "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони. Спектакль поставил режиссер театра имени Вахтангова Александр Коручеков. "Кьоджинские перепалки" – знаменитая итальянская комедия про любовь и про ее изнанку — ревность, обиды и ссоры.
Очамчыра
14 ноября в 16:00 в Доме культуры города Очамчыра состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.
Концерт пройдет в рамках Республиканского гастрольного плана Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.
Гулрыпш
15 ноября в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.
SKLAD
13 ноября в 19:00 на культурной площадке SKLAD состоится показ фильма "Бойня номер пять".
15 ноября в 18:00 пройдет лекция Елены Кувичко "Прошлое и будущее феминизма".