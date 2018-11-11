Кино, спектакли и лекция про феминизм: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 12 по 18 ноября

Абхазский драмтеатр

Предстоящая неделя богата на спектакли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

13 ноября в 19:00 зрителям представят спектакль "Гуарапский писарь".

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Гуарапский писарь"

14 ноября в 11:30 на сцене Абхазского драматического театра покажут детский спектакль "Лесная сказка".

15 ноября в 19:00 состоится показ спектакля "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.

© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Премьера спектакля "Пешком"

16 ноября в 19:00 покажут постановку спектакля "Махаз" режиссера Валерия Кове – притча о любви и мести по повести Фазиля Искандера. В главных ролях известные актеры Абхазского драмтеатра и выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер Валерий Кове

РУСДРАМ

15 ноября в 19:00 Государственный Русский театр драмы имени Искандера порадует зрителя премьерой "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони. Спектакль поставил режиссер театра имени Вахтангова Александр Коручеков. "Кьоджинские перепалки" – знаменитая итальянская комедия про любовь и про ее изнанку — ревность, обиды и ссоры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

Очамчыра

14 ноября в 16:00 в Доме культуры города Очамчыра состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария.

Концерт пройдет в рамках Республиканского гастрольного плана Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария

Гулрыпш

15 ноября в 15:00 в Доме культуры Гулрыпша состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

SKLAD

13 ноября в 19:00 на культурной площадке SKLAD состоится показ фильма "Бойня номер пять".

15 ноября в 18:00 пройдет лекция Елены Кувичко "Прошлое и будущее феминизма".