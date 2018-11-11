12:47 11 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.85
  • EUR75.81
Поиск
Дом, охваченный огнем в результате природных пожаров в Парадайс, Калифорния, США

Более 20 человек стали жертвами лесного пожара в Калифорнии

© AFP 2018 / Josh Edelson
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Ранее сообщалось об 11 погибших при пожарах в северной и южной частях Калифорнии.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Число погибших в результате пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 23 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSBY.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пожаров в Калифорнии имеются "катастрофические разрушения".

"Более 4 тысяч человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тысяч акров (690 квадратных километров — ред.) Мы в душе поддерживаем тех, кто борется с пожарами, с 52 тысячами эвакуированных и с семьями 23 погибших. Разрушения катастрофические. Боже, благослови их всех", — написал Трамп в Twitter.

В другом твите он добавил, что пожары быстро расширяются.

Горящий дом в американском городе Парадайс, Калифорния, который был полностью уничтожен лесными пожарами
© AFP 2018 / Josh Edelson
Режим ЧС введен в Калифорнии из-за лесных пожаров

"Если люди не эвакуируются быстро, есть риск того, что их нагонит пожар. Пожалуйста, слушайте указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов!" — добавил президент США.

Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧП, что позволит штату обратиться за федеральной помощью в ликвидации последствий пожаров.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг. По последним данным телеканала, огонь охватил более 42 тысяч гектар и уничтожил почти семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.

Огненный торнадо в Калифорнии: пожар уничтожил Парадайс>>

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

Теги:
лесные пожары, Дональд Трамп, Калифорния, США


Главные темы

  • Почтовый ящик
    Пишите письма

    В день написания бумажных писем колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия размышляет о преимуществах классической переписки.

    17
  • Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
    Почему на саммите ОДКБ не стали назначать нового генсека?

    Состоявшийся в Астане саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привлек к себе значительный интерес задолго до его официального открытия. Прежде всего потому, что в казахстанской столице предполагали обсудить главный для любой интеграционной структуры вопрос – кадровый.

    13
  • Рауль Хонелия
    Рауль Хонелия: от армянских источников к созданию кафедры "международников"

    10 ноября профессору Раулю Хонелия исполнился бы 81 год. Известный ученый, внесший уникальный вклад в абхазскую историческую науку, за ним также навсегда останется звание основателя кафедры международных отношений в Абхазском государственном университете.

    331

Орбита Sputnik

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

  • Сувенирная купюра номиналом 0 евро
    Запад не поможет

    В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пожар в ТЦ Лента в Санкт-Петербурге
Пожар в гипермаркете "Лента": кадры питерского происшествия
Выступление китайских пилотов на истребителях J-10
Во всей красе: видео выступления китайских пилотов на истребителях J-10
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia