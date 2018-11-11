Более 20 человек стали жертвами лесного пожара в Калифорнии

Ранее сообщалось об 11 погибших при пожарах в северной и южной частях Калифорнии.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Число погибших в результате пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 23 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSBY.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пожаров в Калифорнии имеются "катастрофические разрушения".

"Более 4 тысяч человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тысяч акров (690 квадратных километров — ред.) Мы в душе поддерживаем тех, кто борется с пожарами, с 52 тысячами эвакуированных и с семьями 23 погибших. Разрушения катастрофические. Боже, благослови их всех", — написал Трамп в Twitter.

В другом твите он добавил, что пожары быстро расширяются.

© AFP 2018 / Josh Edelson Режим ЧС введен в Калифорнии из-за лесных пожаров

"Если люди не эвакуируются быстро, есть риск того, что их нагонит пожар. Пожалуйста, слушайте указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов!" — добавил президент США.

Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧП, что позволит штату обратиться за федеральной помощью в ликвидации последствий пожаров.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг. По последним данным телеканала, огонь охватил более 42 тысяч гектар и уничтожил почти семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.

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До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.