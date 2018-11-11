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Город Алеппо в Сирии

Восстановлением Сирии займутся более 400 иностранных компаний

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Новости
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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия, ФРГ, Турция и Франция едины в том, что урегулирование в Сирии возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что около 400 иностранных компаний начнут в ближайшее время работы по восстановлению инфраструктуры Сирии, передает РИА Новости.

Сирийские беженцы
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Сусан в интервью газете al-Iqtisad рассказал, что согласно постановлению правительства Сирии приоритет в восстановительных работах должен отдаваться сирийским компаниям, поэтому он призвал бизнесменов вернуться в страну. Дипломат отметил, что состоялось уже несколько визитов сирийских бизнес-делегаций из-за рубежа, в том числе Египта, намеренных вложиться в восстановление страны.

Созданный в сентябре прошлого года при МИД Сирии офис по экономическим вопросам восстановления получил несколько тысяч запросов, из которых обработано уже 400.

"Это не менее 400 компаний из различных уголков мира, в том числе России, Китая, Индии, а также компании сирийских эмигрантов, они выразили желание работать над восстановлением Сирии, и эта работа начнется в ближайшее время", — сказал дипломат.

Флаги Сирии и России (справа налево)
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Сусан подчеркнул, что враждебно настроенные страны Запада не будут иметь возможности инвестировать в восстановление Сирии. Правительство уже получило заявки от итальянских и испанских инвестиционных фондов, что стало символом расхождения мнений по вопросу Сирии в Евросоюзе, заявил Сусан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теги:
восстановление, Сирия


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