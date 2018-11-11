Восстановлением Сирии займутся более 400 иностранных компаний

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия, ФРГ, Турция и Франция едины в том, что урегулирование в Сирии возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Замглавы МИД Сирии Айман Сусан заявил, что около 400 иностранных компаний начнут в ближайшее время работы по восстановлению инфраструктуры Сирии, передает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Воскресенский Более 1,5 миллиона сирийских беженцев вернулись в свои дома

Сусан в интервью газете al-Iqtisad рассказал, что согласно постановлению правительства Сирии приоритет в восстановительных работах должен отдаваться сирийским компаниям, поэтому он призвал бизнесменов вернуться в страну. Дипломат отметил, что состоялось уже несколько визитов сирийских бизнес-делегаций из-за рубежа, в том числе Египта, намеренных вложиться в восстановление страны.

Созданный в сентябре прошлого года при МИД Сирии офис по экономическим вопросам восстановления получил несколько тысяч запросов, из которых обработано уже 400.

"Это не менее 400 компаний из различных уголков мира, в том числе России, Китая, Индии, а также компании сирийских эмигрантов, они выразили желание работать над восстановлением Сирии, и эта работа начнется в ближайшее время", — сказал дипломат.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Сирия и Россия договорились продолжить усилия по созданию конституционной комиссии

Сусан подчеркнул, что враждебно настроенные страны Запада не будут иметь возможности инвестировать в восстановление Сирии. Правительство уже получило заявки от итальянских и испанских инвестиционных фондов, что стало символом расхождения мнений по вопросу Сирии в Евросоюзе, заявил Сусан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенную террористами>>

*Террористическая организация, запрещенная в России.